"Нам надо готовиться": Резников назвал вероятный сценарий Кремля в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что задумал Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия планирует заменить политическую власть в Украине. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В Кремле мечтают, что здесь их будут встречать с цветами на улицах Киева, или Одессы, или Днепра, Львова. На самом деле такого не произойдет в случае полномасштабной открытой агрессии", – подчеркнул министр.

По его словам, такой сценарий, который Россия провернула в 2014 году в Крыму и на Донбассе с захватом админзданий при помощи зеленых человечков, – уже невозможен.

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При этом министр добавил, что Россия может попытаться провести во власть своих марионеток в Украине.

"А вот попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых антивакцинаторов или каких-то недовольных экономической политикой или чего-то такого, вроде людей, недовольных политическим строем, и попытка изменить политический строй, изменить политическую власть в Украине – такой сценарий я рассматриваю как вполне вероятный", – сказал он.

Украина уже в курсе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что американская разведка поделилась информацией о новых планах Кремля, и что сейчас угроза вторжения со стороны России, и новые сценарии Кремля обсуждаются с западными партнерами.

3 февраля издания The New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать фейковое видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", и начать таким образом вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

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Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил данные разведки о том, что РФ готовила фейковое видео об "атаке" ВСУ на русскоязычное население. Также Кирби рассказал, что в РФ планировали инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. При этом военная техника должна была выглядеть похожей на технику ВСУ или на ту, которая поставлена Украине Западом.

Что известно о вторжении в Украину