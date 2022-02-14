"Надо обратить внимание на детали": Зеленский объяснил слова Пристайко

Президент Украины в очередной раз поставил акцент на том, что Украина продолжает идти в НАТО и прокомментировал заявление посола Украины в Великобритании Вадима Пристайко об возможном отказе от вступления в НАТО.

Ответ

"Мы бы хотели членства в НАТО. Это было бы обеспечение нашей безопасности, нашей территориальной целостности. Также это закреплено в нашем законодательстве и Конституции Украины", – заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по случаю визита в Киев нового канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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"Что касается заявления нашего посла, был ответ Министерства иностранных дел Украины. Ответ был правильный, взвешенный, предметный", – сказал Зеленский.

"Правильно ли мы его поняли, пана Пристайко или неправильно? Смотрите, в том, что он сказал нужно обратить внимание на некоторые детали. Я думаю, сегодня много журналистов и много лидеров действительно немного намекают Украине, что можно не рисковать, не поднимать постоянно вопрос что до будущего Украины в Альянсе. Потому что эти риски связаны с реакцией России. Мне кажется, что никто этого уже не скрывает. И мне кажется, мы должны быть откровенными. Однако все равно это решение зависит от нас", – добавил президент Украины.

Скандальное заявление