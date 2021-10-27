Нардепов "слили" в НАБУ: Сытник рассказал о "деньгах в конвертах"

Бюро реагирует на заявления согласно законодательству. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Национальное антикоррупционное бюро поступило более десяти заявлений о получении народными депутатами денег "в конвертах". Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ.

"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений — более десятка", – сказал Сытник отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.

Также он отметил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

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Зарплаты в конвертах, что известно:

Член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков накануне своей смерти заявил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах. "Ко мне лично никто не подходил, но, как мне объяснили, боялись, что я сдам эту информацию, напишу в САП или НАБУ", – рассказывал он.

Анна Скороход, исключенная из фракции "Слуга народа", также заявляла, что ее бывшие коллеги по фракции получают "зарплаты" в конвертах, которые выдают заместители Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа".

Шеф-редактор "Левого берега" Соня Кошкина рассказала, что во фракции "Слуга народа" Верховной Рады доплачивают нардепам по 20 тысяч долларов за "правильные голосования".

Заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.uа" Светлана Крюкова в эфире ток-шоу рассказала, что большинство депутатов от партии "Слуга народа" пришли к выводу, что им лучше голосовать, никуда не вляпываться и зарабатывать свои 15-25 тысяч долларов, потому что более конкурентную зарплату в ближайшие 2,5 года они не найдут.

Несмотря на громкие заявления, никто из них не предоставил никаких доказательств.