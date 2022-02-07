НАБУ задержало нардепа Кузьминых – в чем он подозревается

Сергей Кузьминых. Фото: коллаж "Сегодня"
НАБУ и САП задержали действующего нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.
Об этом сообщили в ведомстве.
Момент задержания нардепа. Фото: НАБУ
Отмечается, что депутат находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
Однако адвокат нардепа рассказывала, что политик не смог прийти на допрос в НАБУ из-за болезни.
Дело против Кузьминых
- Напомним, народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет якобы об "откате" 30% на закупке оборудования для больницы.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".
- Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о "слуге народа" Кузьминых.