НАБУ сообщила о подозрении депутату Киевсовета

Трубицыну и еще пяти фигурантам коррупционного скандала объявили о подозрении / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутату Киевского городского совета от "Слуги народа" Владиславу Трубицыну, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура поймали на получении 1,39 млн грн взятки, сообщили о подозрении. Уведомление о подозрении подписано генеральным прокурором Ириной Ведиктовой.

Как передает пресс-служба НАБУ, также о подозрении сообщено и остальным лицам, пойманным 9 февраля 2022 года "на горячем", а именно:

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помощнику депутата Киевсовета;

и.о. директора коммунального предприятия;

двоим заместителям директора коммунального предприятия;

приближенному к депутату лицу.

Действия всех шести подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины – принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды. Данная статья предусматривает наказание – лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Что инкриминируют "слуге народа"

Следствие считает, что депутат Киевсовета в сговоре с приближенными лицами и должностными лицами коммунальных предприятий организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение точек сезонной передвижной торговли, сообщили в НАБУ.

Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение.

Организатором соответствующих торгов было коммунальное предприятие, на которое депутат оказал влияние, поскольку возглавлял комиссию Киевсовета, которая занималась вопросами благоустройства столицы. Как глава комиссии, депутат имел властные полномочия инициировать решение о сносе торговых точек, так и устранение препятствий в их работе, говорится в сообщении.

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Следствие документировало преступную деятельность участников схемы почти год. Детективы НАБУ зафиксировали переговоры относительно семи локаций в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.) и передачу 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами. При получении второй части – 1,26 млн грн участников схемы поймали "на горячем".

Кто такой Владилав Трубицын

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что пойманный на взятке депутат – влиятельный "слуга народа" Владислав Трубицын, глава комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству.

По словам журналиста, Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве, он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Бутусов напомнил, что Ермак до своего прихода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве.