На польско-белорусской границе произошел штурм – подробности

Мигранты не оставляют идею попасть в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 24 декабря, 69 мигрантов с Ближнего Востока пытались нелегально попасть из Беларуси на территорию Польши. Об этом в Твиттере сообщает Пограничная служба РП.

"В минувшие сутки, 24 декабря, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 69 человек. На отрезке, охраняемом пограничным отрядом в Черемсе, 10 иностранцев пытались попасть в Польшу", – говорится в сообщении.

По сообщению полиции, все нелегалы ​​вернулись на территорию Беларуси.

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Предыстория миграционного кризиса

Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором он прекратит миграционный кризис. По его словам, Евросоюз должен признать легитимность его власти и снять санкции.

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Как оказалось, штурмом на белорусско-польской границе руководил заместитель председателя Пограничного комитета Беларуси генерал-майор Роман Подлинев.

21 декабря пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала о новом методе белорусских спецслужб, предназначенном для помощи мигрантам пересечь границу ЕС.