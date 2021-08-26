На квартиру нардепа "Голоса" Устиновой наложили арест из-за иска полицейского, назвавшего ее "тупой овцой"

На жилье депутата наложили арест, а автомобиль объявили в розыск. Фото: коллаж "Сегодня"

На квартиру депутата Верховной Рады Украины от фракции "Голос" Александры Устиновой наложили арест, а автомобиль объявили в розыск. Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook в четверг, 26 августа.

По ее словам, суд принял соответствующее решение из-за исков от заместителя Главного следственного управления полиции Евгений Шевцова. Причиной этому стало, что Устинова сказала, что он недостоин носить звание офицера.

"На мою квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск. Это новый "привет" от нашей новой "реформированной" полиции. Все потому, что должна оплатить почти 80 тысяч гривен компенсации за причиненный моральный вред целому заместителю Главного следственного управления полиции", – написала Устинова.

Депутат отметила, что Шевцов публично на своей странице в Facebook обзывал ее всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многими другими эпитетами, на что она ему скромно ответила, что такой человек не достоин носить звание офицера.

"Так вот, после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"! Это оказывается не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул назад", – написала нардеп.

Также она добавила, что "обиделся" Шевцов из-за того, что она написала жалобу с требованием проверить его возможное незаконное обогащение.

"Вместо расследований внутренней безопасности наш реформированный полицейский подал 6 судебных исков против меня. О том, что наш лучший Печерский суд вынес такое решение я даже не знала. Узнала я о том, что должна заплатить почти трехмесячную зарплату бедному, травмированному такой фразой, заместителю руководителя Главного следственного управления Нацполиции на "крузаке" из "Дии" . Мне пришло сообщение об исполнительном производстве в моем отношении. Пришло оно в июле, а суд оказывается был в феврале", – объяснила нардеп.

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2 марта 2020 года студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, которое было посвящено недвижимости жены Евгения Шевцова – Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что народный депутат Украины из фракции "Голос" Александра Устинова собиралась баллотироваться на пост городского головы Винницы.

Также мы информировали, что народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве и ранее исключили из фракции "Слуги народа", совершил ДТП во Львове, а затем еще и напал на свидетеля, который снимал все на телефон.