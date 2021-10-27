На Бессарабке рассказали, какое на самом деле сало покупает Тищенко

Тищенко частый покупатель на Бессарабском рынке / Фото: Коллаж: Сегодня

Продавцы столичного Бессарабского рынка в эксклюзивном комментарии Сегодня рассказал о ценах на сало и нардепе Николае Тищенко.

По словам одной из продавщиц, нардеп очень часто приходит за салом и мясом и торгуется до последнего.

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"Да, приходит сюда. Берет сало, мясо! Торгуется всегда до последнего", – отметила она.

Тищенко, говорят продавцы, покупает украинский деликатес по 250 гривен.

Говоря о ценах на Бессарабском рынке, то они одни из самых высоких по Киеву. Это и не удивительно – центр города.

"Цены на сало варьируют от 150 до 500 гривен за килограмм. Помидоры и лук — по 100. А килограмм чеснока затянет на 250 гривен", – рассказали продавцы.

Напомним, 25 октября народный депутат Николай Тищенко рассказал, по каким ценам покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало. Кусок сала, по словам Тищенко, стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. Гречку народный депутат покупает за 12–28 гривен. Говядину он покупал где-то по 50-70 гривен за килограмм.

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Его познаний о ценах на продукты, пользователи соцсетей высмеяли в едких комментариях.

Отметим, что нардеп Николай Тищенко является ресторатором. Он владеет популярным рестораном "Велюр", который во время карантина влип в скандал.