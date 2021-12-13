"Мы воспользуемся жесткой мерой" – чем Лукашенко угрожает ЕС

Лукашенко рассказывает журналистам, как он будет играться с вентилем / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз высказал свои угрозы в адрес Европейского Союза. Диктатор заявил, что если введенные санкции против Беларуси приведут к чрезвычайному положению в стране, то транзит российского газа в Европу будет остановлен.

Об этом Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает государственное информагентство БелТА.

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Вентиль

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", – сказал Лукашенко.

При этом в Москве заверили европейских партнеров, что транзиту газа ничего не угрожает.

"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", – заверил Запад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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