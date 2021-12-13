"Мы воспользуемся жесткой мерой" – чем Лукашенко угрожает ЕС

Лукашенко рассказывает журналистам, как он будет играться с вентилем / Коллаж "Сегодня"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз высказал свои угрозы в адрес Европейского Союза. Диктатор заявил, что если введенные санкции против Беларуси приведут к чрезвычайному положению в стране, то транзит российского газа в Европу будет остановлен.
Об этом Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает государственное информагентство БелТА.
Вентиль
"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", – сказал Лукашенко.
При этом в Москве заверили европейских партнеров, что транзиту газа ничего не угрожает.
"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", – заверил Запад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ситуация
- Напомним, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал – Европа.
- В ноябре Лукашенко заявил, что он обогревает Европу, поэтому Европа должна лучше думать перед тем, как что-то делать. "Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", – говорил месяц назад Лукашенко.
- 2 декабря западные страны ввели санкции против режима Александра Лукашенко как ответ на притеснения прав граждан и на искусственно устроенный миграционный кризис. Европейский Союз своими санкциями поддержали США, Великобритания и Канада.
- Через пару дней Минск ответил – правительство Беларуси запретило ввоз на территорию страны ряда товаров из государств, которые ранее ввели свои санкции.
- А после продолжились штурмы восточной границы ЕС нелегальными мигрантами, которым усиленно помогают белорусские пограничники.