"Мы стали врагами": Зеленский об отношении к России

Президент рассказал, что думает об отношениях России и Украины / Фото: AFP

Из-за действий российской власти отношений между Москвой и Киевом больше нет, а государственная политика России заключается в неуважении к самостоятельности Украины. Страны стали врагами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в рамках форума YES Brainstorming в Киеве, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

Он считает, что умных россиян не надо убеждать в том, что есть независимая Украина – они и так это знают и уважают нашу независимость.

"У них отношение к самостоятельности Украины стопроцентное. И они точно разбираются в таком детском вопросе, как: "Чей Крым?". Все они понимают, что Украина – это независимое государство с большой историей", – сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодняшняя информационная политика России заключается в неуважении к самостоятельности Украины.

"Отношения Украины и украинского народа к россиянам после этого сломались. Отношений нет, мы стали врагами. Представьте себе эту пропасть, это расстояние. И как это преодолеть, как это вернуть – никто не понимает… В любом случае добро побеждает, а территории, люди и, наверное, отношения вернутся", – подчеркнул глава государства.

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