"Мы получим ракеты и корабли": Украина ожидает от Лондона мощную военную помощь

В 2020 году Владимир Зеленский подписал с премьером Великобритании Борисом Джонсоном ряд важных документов / Коллаж "Сегодня"

В ближайшее время Украина ожидает получения военной помощи от правительства Великобритании, а в конце октября президент Владимир Зеленский собирается повторить свой визит в Лондон. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью каналу "Дом".

Итог договоренности в 2020 году

"Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два действующих корабля. Они сразу войдут в состав ВМС Украины. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Будет начато строительство кораблей меньшего класса, в Украине и в Британии. И наконец, что очень важно, мы получим также ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши возможности в море", – рассказал журналистам Пристайко.

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По словам дипломата, первыми Украина получит два корабля – тральщика, которые будут защищать побережье от минной угрозы.

Все это в рамках заключенного в прошлом году соглашению между Лондоном и Киевом, которое, среди прочего, предполагает усиление роли Великобритании в продвижении Украины в НАТО.

Визит

Посол Украины в Великобритании также отметил, что в конце октября ожидается официальный визит украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Великобританию.

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"В конце этого месяца мы ожидаем визит в Объединенное Королевство высокой делегации во главе с президентом Украины", — пояснил он. Тогда же, под мнению дипломата, произойдет первая оценка выполнения договоренностей, достигнутых между странами год назад.