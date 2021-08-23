"Мы не признаем незаконную аннексию Крыма" – президент ЕС

Иностранные лидеры на саммите в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и будет продолжать политику непризнания.

Об этом он сказал на учредительном саммите "Крымской платформы" в Киеве.

"Я здесь присутствую для того, чтобы подтвердить неизменную позицию ЕС: мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы будем продолжать нашу политику непризнания этого и мы будем дальше выступать против любых нарушений международного права", – сказал Мишель.

Он подчеркнул, что такие незаконные действия будут нести угрозу доверию и миру.

"Наша цель – сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной", – добавил Мишель.

Президент Европейского Совета добавил, что позиция относительно Крыма должна оставаться на высоком уровне среди международной повестки дня.

Что думают о "Крымской платформе" политэксперты

Политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

"Скорее всего, офис "Крымской платформы" также займется информационно-политической активностью с целью распространения данных о совместных инициативах и действиях международного сообщества по деоккупации Крыма. Вопросами взаимодействия Украины с международными структурами и освобождением политических заключенных. Мониторингом соблюдения международного морского права".

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