"Мы наследники мощной страны – центра Европы" – Зеленский подписал указ о Дне украинской Государственности

Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости. Фото коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 30-й годовщиной независимости Украины. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на параде во вторник, 24 августа.

Глава государства также сообщил, что подписал указ о введении нового украинского праздника – Дня украинской Государственности.

"Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую не зря называют местом, где все начинается", – заявил Зеленский.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси – Украины", – сказал он, добавив, что "подписывает сегодня, 24 августа, соответствующий указ".

Президент также отметил, что "наша история и наше государство уникальны".

"Нашей стране 30 лет, но нашей конституции сотни лет", – заявил он.

Глава государства добавил, что наш трезубец был утвержден 25 лет назад, но он был вытеснен на кирпичах Десятинной церкви 1025 лет назад. Также президент подчеркнул, что у украинской армии, украинской гривны – тысячелетняя история.

"Мы наследники мощной страны, которая была центром Европы – Киевской Руси", – сказал Зеленский.

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Сегодня, 24 августа, в Киеве пройдет парад ко Дню Независимости – военные расчеты пройдут по Майдану и Крещатику. Также в шествии берет участие военная техника и авиация. Присоединяются и войска стран-союзников.

Парад проходит не только в Киеве – в Одессе на пляже "Ланжерон" пройдет парад кораблей, а помимо них пролетит боевая авиация. Военные покажут воздушные, морские и статистические вооружение и технику под сопровождение военного духового оркестра.

Смотрим онлайн-трансляцию парада:

Ранее сообщалось, что транспорт в Киеве поменяет график работы на праздничные дни 23-25 августа.

Какие еще праздничные мероприятия состоятся в Киеве.