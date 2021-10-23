"Мы две разные страны": Кулеба назвал условие для восстановления отношений с РФ

Кулеба резко высказался об отношениях РФ и Украины. Коллаж "Сегодня"

Отношения России и Украины снова могут наладиться, но только после того, как в Москве признают украинцев отдельной нацией, а не "одним народом" с россиянами.

Об этом сказал в интервью директору Польского Института международных отношений (PISM) Славомиру Дембскому.

Реклама

"Убежден, что у нас могут быть добрососедские отношения с Россией. Но это требует от россиян признать реальность того, что русские и украинцы – две отдельные свободные нации, живущие в своих суверенных государствах, независимо решающие свою судьбу, включая выбор модели развития и союзов", – сказал он.

Кулеба отметил, что, к сожалению, Россия не хочет этого признавать и напала на Украину в 2014 году, а результатом стали тысячи украинских жертв и оккупация украинской территории.

"Таким образом Россия разрушила перспективу добрососедских отношений между россиянами и украинцами. Тезис Путина о том, что украинцы и русские – "одна нация", не соответствует действительности и является лишь имперской фантасмагорией Кремля. Украина и Россия были частью одной империи на протяжении многих десятилетий, поэтому, конечно, в нашей стране присутствуют некоторые общие культурные элементы. Однако Украина и Россия – это не только две разные страны политически. Мы две разные страны, идущие по принципиально разным траекториям развития. Украинцев не интересует насильственная ассимиляция, которую предлагает "русский мир" … Отказ от "русского мира" окончательный", – подчеркнул глава МИДа.

Реклама

Министр добавил, что за все годы советской оккупации Украина очень хорошо прочувствовала "любовь к русскому миру", потеряв миллионы украинцев, голодных и замученных в царских и советских тюрьмах.

Что думают Зеленский и Путин об отношениях РФ и Украины