"МВД провалилось": Кива озвучил причину задержания на дороге (видео)

Кива устроил "разборки" с патрульными. Коллаж "Сегодня"

Правоохранители уже отпустили народного депутата Илью Киву, автомобиль которого остановили в Киеве посреди дороги. Подозрение в госизмене ему так и не было вручено.

Соответствующее видео он выложил в Telegram.

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На его вопрос, есть ли к нему как к народному депутату претензии, правоохранители ответили отрицательно, но отметили, что он якобы нарушил правила дорожного движения.

"Сегодня сотрудниками Нацполиции был остановлен мой автомобиль с претензией на то, что мой автомобиль и документы в нем являются незаконными. Была вызвана следственно-оперативная группа – проезд моей машины был заблокирован. Приехав на место, следственная группа удостоверилась в законности всех моих документов и на сегодняшний момент ко мне как народному депутату никаких вопросов нет", – сказал Кива.

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Он заявил, что якобы на него идет системное давление и его пытаются вывести из равновесия.

"МВД провалилось. Я заявляю с полной ответственностью за каждое сказанное свое слово", – сказал нардеп и добавил, что полиция уехала и оставила его в покое без каких-либо претензий.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук написал в Telegram, что подозрение Киве так и не было вручено.

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"Он заявляет о провокации со стороны МВД, а мои источники сообщают, что имел место договорняк", – написал он.

Что за подозрение для Кивы?