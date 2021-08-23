Министры энергетики Украины, США и Германии в Киеве обсудили угрозы от запуска "СП – 2" и вопросы Крыма

Лидеры иностранных делегаций в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Министры энергетики Украины, Соединенных Штатов и Федеративной Республики Германии провели встречу в Киеве, в ходе которой обсуждались угрозы от запуска российского газопровода "Северный поток – 2" для Украины и обсуждались вопросы обеспечения транзита газа через Украину, а также гарантии безопасности для сохранения нашей страной транзитного потенциала.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. Мы достаточно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, транзита газа и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины относительно сохранения транзитного потенциала", – рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он отметил, что отдельно министры обсудили применение Третьего энергетического пакета и вопросы усиления монополии российского "Газпрома" на европейском рынке, а также синхронизацию энергосистем Украины и стран Европейского Союза.

Саммит в Киеве. Фото: пресс-служба Президента Украины

"Со своей стороны министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер заметил, что это была хорошая и содержательная дискуссия, во время которой речь шла о поставках газа в страны Европы и обеспечении безопасности его транзита через Украину", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что министры также обсудили декларацию, заключенную между США и Германией по этому вопросу несколько недель назад.

"Мы также поддерживаем "зеленый" курс Украины. Планируем продолжать тесное сотрудничество по синхронизации энергетических систем Украины и ЕС, чтобы играть положительную конструктивную роль во всех вопросах, которые важны для Украины в этой сфере", – подчеркнул Альтмаер.

По его словам, многие немецкие компании готовы инвестировать в производство "зеленого" водорода в Украине, что будет положительно сказываться на декарбонизации экономики страны.

Угрозы "Северного потока – 2"

Галущенко также акцентировал, что стороны детально обсудили вопросы применения Третьего энергопакета в отношении "СП-2" и устранения монополии "Газпрома" в поставках газа, а также "целый ряд шагов, которые действительно можно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита".

Иностранные делегации в Киеве. Фото: пресс-служба президента Украины

"И ключевое в этом как раз – это энергобезопасность как Украины, так и стран Европы", – подчеркнул министр.

Также, по его словам, отдельно министры обсудили синхронизацию энергосистемы Украины с европейской.

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"Мы отметили, что это является важным для Украины с точки зрения декарбонизации тех процессов, которые мы сегодня намерены реализовывать с точки зрения трансформации энергетики", – указал Галущенко.

Не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте.

"Германия не признала и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Россией. Германия исходит из территориальной целостности, суверенитета. Мы понимаем, что аннексия создала большую проблему в регионе, именно потому ЕС ввел санкции и пролонгировал их многократно. Именно продолжение этих действий и является обоснованием продолжения санкций", – сказал Альтмайер.

Владимир Зеленский возглавил саммит. Фото: пресс-служба президента Украины

Он подчеркнул, что аннексия Крыма является надругательством над верховенством права.

"Мы видим, какие угрозы это несет, в частности, крымским татарам и другим жителям. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы абсолютно вместе с Украиной, вместе с ней, и мы вместе осуждаем эту аннексию, и мы призываем к новым переговорам, к возобновлению государственных границ", – добавил Альтмайер.

Министр выразил надежду на продолжение усилий по сотрудничеству с Украиной в рамках декарбонизации, борьбы с изменениями климата, энергоэффективности, обеспечения надежных энергопоставок.

"Хотим заявить, что транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года", – добавил Альтмайер.

Что такое Крымская платформа?

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию Крымской платформы.

На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил "наших друзей" к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".

После этого украинский МИД во время каждой международной встречи начал приглашать страны присоединиться к платформе. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, у будущей платформы пять приоритетов:

Безопасность, включительно со свободой мореходства; Обеспечение эффективности санкций против РФ; Защита прав человека и международного гуманитарного права; Защита образовательных, культурных и религиозных прав; Преодоление негативного влияния оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

Напомним, ранее Кулеба говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".