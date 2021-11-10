Министр культуры Александр Ткаченко уходит в отставку – СМИ

Ожидается, что завтра пройдут формальности по увольнению Ткаченко / Коллаж "Сегодня"

Кабинет министров на закрытом заседании 10 ноября проголосовал за отделение Государственного агентства по вопросам кино от Министерства культуры и информационной политики Украины. В связи с этим решением Александр Ткаченко утром 11 ноября подаст заявление об отставке.

Об этом сообщает журналист Екатерина Хорощак из Украинской правды. Жизнь со ссылкой на собственные источники.

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Что известно

По данным "Украинской правды", министр узнал о том, что из-под его управления забирают Госкино постфактум, поскольку находится в командировке в Париже на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

"Фактически, с подачи ОПУ Кабмин без согласования с Минкультом перебрал полномочия к Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино. Юридически такой орган, как Госкино, должно стать Министерством кино. Это – последняя капля для Ткаченко", – рассказал собеседник издания.

Министр выступал против обособления Госкино, ведь, по словам собеседника, "это противоречит логике реформы, начатой еще до того, как Ткаченко стал министром".

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