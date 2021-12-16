"Миллионы жертв": Зеленский оценил последствия большой войны с РФ

Зеленский объяснил, что будет в случае вторжения России. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет на полномасштабную войну против Украины, это обернется миллионами жертв. При этом отметил, что именно российская агрессия подтолкнула нашу страну в НАТО, чего так боится сейчас Кремль. Об этом он сказал на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса.

Он считает украинскую армию очень сильной, но войско РФ значительно больше по количеству.

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"Украина большая страна и показывает, что мощь армии на достаточно высоком уровне. Мы уверены в защите своего государства, но мы все понимаем, что количество нашей армии, несмотря на уровень, в разы меньшее, чем количество армии РФ – одной из самых сильных армий. Ми понимаем, что если будет полномасштабная война – будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Поэтому мы этого не хотим", – сказал Зеленский.

Также президент напомнил, что именно Россия подтолкнула Украину в НАТО после 2014 года, когда начала войну.

"Сегодня именно Россия прокладывает тот сложный путь Украины в НАТО. Украину и страны ЕС пытаются запугивать (эскалацией. – Ред.) – это выглядит провокационно и достаточно опасно. НАТО не должно Украине ничего. Если не выстоит наша армия – НАТО должно своим странам, потому что оберегает страны-члены НАТО. А сегодня форпост – это Украина, которая не является членом НАТО", – подчеркнул глава государства.

Угроза вторжения в Украину