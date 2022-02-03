МИД Беларуси вызвал украинского посла – названа причина

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим / Фото: Коллаж: Сегодня

Посла Украины Игоря Кизима в среду вызвали в МИД Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Ему был заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси", – говорится в сообщении.

По информации МИД Беларуси, украинский беспилотник 24 января незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве республики, и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил.

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"На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский" (один из полигонов, где проводится совместное белорусско-российское учение – ред), – говорится в заявлении МИДа.

Что ответила Украины

Спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter написал, что это очередная провокация властей Беларуси.

"На замену мифическим "тонам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона", – отметил Николаенко.

Учения у границ

Как известно, Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. В связи с этим несколько месяцев стягивалось вооружение. Учения пройдут в два этапа и завершатся 20 февраля.