"Меня это оскорбляет": Гройсман раскритиковал планы вернуть "мажоритарку"

Владимир Гройсман возмущен планам депутатов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Вероятное возвращение к мажоритарной системе выборов, чего не исключает парламентское монобольшинство, – не что иное, как попытка переизбраться, а не решить проблемы страны. Об этом в эфире Украина 24 сказал лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

По его словам, украинцы отдали власти самое главное – доверие, а власть теперь ищет механизмы остаться в креслах.

"Меня это оскорбляет, как и миллионы украинцев. Уже надоело то, что время от времени власть начинает узурпировать возможности: это менять Конституцию в сторону президентской, завершающейся Майданом и Революцией Достоинства. То "под себя любимого" менять избирательную систему. Это не признак демократии, а признак стада, которое пытается удержаться во власти… Любое изменение должно быть широко оговорено. Из системы нужно убрать гречку – скупку голосов и подлог результатов голосования. Важно – защитить голос украинцев", – сказал Гройсман.

"Мажоритарку" хотят вернуть?