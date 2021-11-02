Медведчука отпустят из-под домашнего ареста – в ОГП назвали причину

Медведчуку не нужно будет больше сидеть дома? Коллаж "Сегодня"

Народному депутату Виктору Медведчуку хотят изменить меру пресечения. У него заканчивается срок домашнего ареста и больше его не имеют права держать дома, но прокуроры будут просить суд личное обязательство для подозреваемого в госизмене. Об этом заявил Офис генерального прокурора.

В ОГП отмечают, что прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату Украины, поскольку предельный срок в 6 месяцев его пребывания под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился (под арестом он с мая) и дальнейшее продление невозможно.

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"Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения – личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", – говорится в сообщении.

Что предусматривает "личное обязательство"?

Прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда.

Не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда.

Сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.

Воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором.

Сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд и въезд в Украину.

Носить электронное средство контроля.

При этом в прокуратуре напомнили, что сейчас Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.

Что инкриминируют Медведчуку

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Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.