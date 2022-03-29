Мединский на переговорах перепутал антисептик с водкой, но ему помог Арахамия (видео)

Мединский и Арахамия перед началом переговоров в Стамбуле. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава делегации РФ Владимир Мединский на переговорах с Украиной в Стамбуле стал разглядывать флакон с антисептиком. Он подумал, что это водка.

Об этом рассказал глава делегации Украины Давид Арахамия в своем Telegram. Он опубликовал видео со встречи во дворце Долмабахче.

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На кадрах слышно как Арахамия подсказал Мединскому, что это антисептик.

"Водка подумал", – ответил Мединский.

Видео Арахамия подписал так: "Объясняю Мединскому, как выглядит антисептик. Он подумал, что на столе — водка…"

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Переговоры Украина – Россия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главные требования к РФ на переговорах в Турции:

Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

Сейчас ни по одному пункту стороны не договорились.

Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.

Если Россия будет снова говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что Украина будет настаивать на международных гарантиях безопасности.

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Изначально российская сторона говорила на языке ультиматумов, сейчас же разговор более конструктивный. Украинская делегация озвучила принципиальные позиции, о которых не раз говорил президент Владимир Зеленский.