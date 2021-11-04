Мама Саакашвили умоляет Зеленского спасти ее сына

Гиули Аласания очень просит президента Украины забрать Саакашвили в нашу страну / Коллаж "Сегодня"
Мама находящегося в тюрьме Рустави третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили грузинский историк Гиули Аласания, записала открытое видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Женщина просит, чтобы наш президент сделал все для спасения ее сына.
Видеобращение было размещено на странице Саакашвили в Фейсбуке.
Просьба
Гиули Аласания отмечает, что ее сыну небезопасно в Грузии, поэтому необходимо организовать его возвращение в Украину.
"Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к Господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Нужно каким-то образом организовать переправку Михеила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки. Может случиться все что угодно. Я очень на вас надеюсь. На всех вас – людей в Украине" – попросила Аласания.
Переживания матери
- В последнее время Гиули Аласания стала чаще выходить на публику и делать заявления о своем сыне.
- В конце октября она дала интервью корреспонденту "Сегодня", в котором рассказала, что голодовка сильно повлияла на здоровье ее сына, а все уголовные дела против него были сфальсифицированы.
- 29 октября в программе "БАЦМАН"Гиули Аласания отметила, что не верит в то, что ее сына могут помиловать.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- В первые дни голодовки политика президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.