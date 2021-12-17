Мальдивы – не вариант. Арахамия дал совет "слугам", куда махнуть на Новый год

Давид Арахамия / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия посоветовал народным депутатам провести новогодние праздники так, как они проводили их в прошлом году. Об этом в Telegram-канале сообщает PavlovskyNews.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, будет ли он рекомендовать депутатам ехать на новогодние праздники на дорогие курорты, Мальдивы, Крушавель, к примеру, политик отметил, что нужно посещать народные курорты.

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"А у нас и не ездили, кроме Давида Георгиевича, на 1,5 дня. Больше никто не попадал в такие ситуации, поэтому не буду ничего рекомендовать, а скажу, чтобы они провели Новый год так, как провели прошлый", – сказал политик.

Он посоветовал, что надо отдыхать на нормальных народных курортах, таких как Турция, Египет.

Дорогой отдых депутатов

В марте политолог Андрей Смолий опубликовал фото с Давидом Арахамией, который отдыхал в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives. Арахамия сказал, что за номер он платил 80 долларов в сутки.

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В то же время на сайте Booking цена за номер в пятизвездочном отеле составляла минимум 13 814 грн – и то, по скидке. Без скидки – почти 20 тыс. грн, а люкс с бассейном над водой стоил в 41 846 грн.

В январе на дорогом отдыхе засветился депутат Николай Тищенко. Проживание в Rixos The Palm Dubai ему обошлось в 1000 долларов за сутки.

Кроме того, пятого президента Украины Петра Порошенко заметили в Эквадоре. В Сети утверждали, что, по данным журналистов, политик якобы снимал дорогую яхту.