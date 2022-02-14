Любой "гиркин" сразу будет расстрелян: видеообращение Монастырского

Министр внутренних дел призвал украинцев не паниковать / Фото: Коллаж: Сегодня

На защите внутренней безопасности Украины стоят тысячи полицейских, нацгвардейцев, дипломаты, разведка. Об этом в своем видеообращении заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД.

"Уважаемые украинцы! 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу. Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны РФ, не стоит паниковать и бояться", – сказал он.

По его словам, МВД не допустит никаких сепаратистских проявлений, наподобие тех, что были весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке!

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"Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и никаких колебаний!" – сказал Монастырский.

Также министр призвал граждан Украины сохранять спокойствие и продолжать выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия.

Что известно о вероятном вторжении

Иностранные СМИ встревожены спокойствием Зеленского

Источники в США и Украине, в частности Politico, ссылаясь на Puck и NatSec Daily, сообщают: Украину беспокоит, что ее используют в своей внешнеполитической игре Соединенные Штаты Америки и Россия. Некоторые официальные лица говорят, что правительство Украины встречает поддержку США без "особой благодарности". В ответ на это президент США Джо Байден и его советники были "раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы".