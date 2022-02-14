Любой "гиркин" сразу будет расстрелян: видеообращение Монастырского

Министр внутренних дел призвал украинцев не паниковать / Фото: Коллаж: Сегодня
На защите внутренней безопасности Украины стоят тысячи полицейских, нацгвардейцев, дипломаты, разведка. Об этом в своем видеообращении заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД.
"Уважаемые украинцы! 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу. Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны РФ, не стоит паниковать и бояться", – сказал он.
По его словам, МВД не допустит никаких сепаратистских проявлений, наподобие тех, что были весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке!
"Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и никаких колебаний!" – сказал Монастырский.
Также министр призвал граждан Украины сохранять спокойствие и продолжать выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия.
Что известно о вероятном вторжении
- Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля. По информации неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.
- Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. В этот день завершаются совместные российско-белорусские учения вблизи украинской границы.
- Среди различных сценариев эта дата отмечается как возможное начало российского нападения на Украину. Дело в том, что именно в этот день заканчиваются зимние Олимпийские игры в Китае, на поддержку которого рассчитывает президент РФ Владимир Путин, и он, вероятно, не хочет запятнать это событие.
- Американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.
- Издание The Washington Post в своей статье за 30 января сообщило, что власти Украины перевозят секретные документы и оборудование из Киева на запад страны.
Иностранные СМИ встревожены спокойствием Зеленского
Источники в США и Украине, в частности Politico, ссылаясь на Puck и NatSec Daily, сообщают: Украину беспокоит, что ее используют в своей внешнеполитической игре Соединенные Штаты Америки и Россия. Некоторые официальные лица говорят, что правительство Украины встречает поддержку США без "особой благодарности". В ответ на это президент США Джо Байден и его советники были "раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы".