Ляшко заявил, что ему собираются вручить подозрение

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко / Фото: facebook.com/O.Liashko

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что ему хотят вручить подозрение. Во вторник, 16 ноября, политика вместе с адвокатом вызвали в полицию для того, чтобы сообщить об возобновлении уголовного дела, которое, по словам Ляшко, было сфабриковано два года назад.

Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

"Зеленский (президент Украины – Ред.) дал команду возобновить уголовное расследование. Провел, по моей информации, недавно совещание в президентском кабинете, где дал команды руководителям силовых структур открывать уголовные дела, предъявлять обвинения, сажать и получать заказные приговоры судьи", – сказал он.

Ляшко считает, что это реакция на его заявление о том, что его команда в следующем парламенте инициирует процедуру импичмента президента Владимира Зеленского.

(Новость дополняется)