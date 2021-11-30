Лукашенко признал Крым российским

Лукашенко окончательно определился с оккупированным полуостровом / Коллаж "Сегодня"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году референдума. По его мнению, полуостров и до этого был российским.
Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".
"Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", — заявил белорусский лидер.
Запутался в мыслях
- До сегодня Лукашенко не спешил признавать Крым российским. В 2020 году он считал, что Украина сама виновата в потере Крыма, потому что без сопротивления отдала полуостров.
- В 2019-м он заявил, что Крым навсегда потерянный для Украины.
- Уже в этом году на фоне общемирового непризнания его легитимным президентом Беларуси, он заявлял, что Минск готов признать Крым российским. Правда, еще выдвигал условия.
- Теперь же в данном вопросе со стороны Минска поставлена точка, что, по мнению украинской стороны, не позволит в дальнейшем проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе и Крыму в Беларуси.