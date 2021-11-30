Лукашенко признал Крым российским

Лукашенко окончательно определился с оккупированным полуостровом / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году референдума. По его мнению, полуостров и до этого был российским.

Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

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"Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", — заявил белорусский лидер.

Запутался в мыслях