Лукашенко может решиться на войну против Украины – "слуга народа" Чернев

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Широкомасштабная война с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение России. Похоже, что именно агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко российскому лидеру Владимиру Путину за спасение своего режима.

Такое мнение высказал нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев на своей странице в Facebook.

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Нардеп отметил, сам Путин открыто напасть на нас не может – слишком большие риски. Использовать для этого фейковые республики также не получится – у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно.

Однако ракеты и авиация у Лукашенко, а еще он заявляет, что собирается закупить в России С-400, новые самолеты и вертолеты и другое вооружение. Натравить Беларусь на Украину и воевать с нами с белорусским флагом на сегодняшний день является идеальным для Путина вариантом, считает Чернев. По его словам, Лукашенко уже не жалко, для мирового сообщества он – "сбитый летчик".

"Почву для такого сценария Лукашенко готовит уже давно. Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, "чтобы сделать Украину украинской". Это и откровенные провокации вроде "обстрела" белорусского пограничного знака вроде как с территории Украины. Похоже, что в перспективе Лукашенко с Путиным готовят нам новый Глейвиц. Доводят ситуацию до критической черты, за которой может быть вымышленный повод для вторжения. Готовимся", – написал Чернев.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наша армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда.

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией.