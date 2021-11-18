"Лучше застрелиться": Арестович заявил о сливе секретных документов Минобороны

За публикацию документов, по мнению Арестовича, кто-то должен ответить / Коллаж "Сегодня"
Советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович обвинил журналистку Янину Соколову в том, что она опубликовала два официальных документа, имеющих гриф "совершенно секретно". Также он возмутился самим фактом передачи журналистам документов, касающихся спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
Об этом Арестович сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Скандал
"Оба документа, выложенные Яниной Соколовой – с грифом "совершенно секретно". Причем копия второго документа, похоже, сделана до его официальной регистрации в деловодстве. То есть – кто-то сделал копию (!!!) совершенно секретного документа. Это возможно только в двух случаях:
- - он враг и делал это системно (в интересах кого?),
- - он сразу готовил их для дальнейшего использования в медийной сфере, заранее.
В любом случае – это действие, имеющие признаки тяжкого преступления против национальной безопасности", – написал Арестович.
Дальше советник главы ОП предложил разобраться с произошедшим правоохранительным органам, а тому, кто это сделал, предложил застрелиться: "Тем кто это сделал, было бы лучше действительно застрелиться. Это уже не фигура речи".
Дело "вагнеровцев"
- Напомним, 17 ноября появился отчете о расследовании Bellingcat при участии The Insider о скандальном провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУРМО) по доставке в страну десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе.
- Арестович считает, что в расследовании Bellingcat рассказали о самом худшем варианте, почему спецоперация по задержанию "вагнеровцев" провалилась.
- В октябре была информация, что начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу уволили с военной службы якобы за свидетельства, которые он дал Временной следственной комиссии (ВСК) парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
- По версии Bellingcat, провал мог произойти потому, что Банковая не хотела видеть Бурбу героем.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что украинские следственные органы изучат материалы, изложенные в отчете Bellingcat.