Лобовой атаки РФ не будет! Офицер США сообщил о другой угрозе для Украины

Капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах / Фото: Коллаж: Сегодня

Прямой угрозы вторжения в Украины нет, есть нагнетание обстановки. Такое мнение выразил в эфире телеканал Украина 24 капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах.

"Прямой атаки не будет. Причин, фактов было много, я не буду их повторять в тысячный раз. К войне всегда надо быть готовым. Хочешь мира – готовься к войне. И я, как военный человек, скажу, что когда много "бряцканья" оружием, всегда могут быть инциденты, когда может быть что-то. Но к террористическим актам нужно готовиться, их будет все больше и больше", – сказал он.

По его словам, это будет зависит, прежде всего от того, что будет повышаться уровень жизни населения.

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Союз Китая и России

Президент РФ Владимир Путин подписал с председателем Китая Си Цзиньпином совместное заявление об осуждении "расширения НАТО". Стороны критикуют США за якобы агрессивные действия в разных точках мира и выход из международных соглашений об уничтожении биологического, химического оружия и ракет малой и средней дальности. Кроме того, Китай поддержал требования России к Западу по вопросам безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о союзе Китая и России, заявил, что этот вопрос касается исключительно права суверенных государств выбирать собственный путь.