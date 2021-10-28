Лещенко пожаловался на "плохих" журналистов

Нардеп просит разобраться с ситуацией / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-нардеп Сергей Лещенко на своей странице в Facebook обратился к председателю наблюдательного совета "Суспільне" Светлане Остапе из-за скандала с журналисткой Мирославой Барчук.

В обращении он рассказал, что 23 октября Мирослава Барчук в эфире телеканала "Еспресо" обозвала его "мерзавцем" и "информационным киллером".

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"Прошу принять меры дисциплинарного взыскания к телеведущей", – написал в письме Лещенко.

По его словам, аналогичное обращение направил в Комиссию журналистской этики.

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Кроме того, он попросил проверить все изложенные им факты на предмет соблюдения Барчук моральных принципов, журналистской этики и принципов политической беспристрастности, дать оценку произошедшему, а также "принять меры дисциплинарного взыскания к телеведущей".

В тоже время Мирослава Барчук сообщила, что очень удивлена тем, как Офис президента решает присылать или не присылать нардепов от "Слуги народа" на эфиры.

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На своей странице в Facebook она опубликовала скрин переписки редактора ток-шоу "Обратный отсчет" с пресс-службой "Слуги народа", ее перенаправляют к "человеку из Офиса".

"Теневые люди в коридорах ОП или АП всегда были и являются знаком непрозрачности и недобрых намерений власти. Если с редакциями и телеканалами контактируют люди без определенной должности в Офисе президента, а журналистов атакуют анонимные телеграмм-каналы и "независимые" блогеры, близкие к ОП – это маркер.

Суть скандала

Ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук в эфире заявила о том, что ОП "давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа".

Она также привела некоторые примеры требований со стороны ОП по поводу присутствия гостей в эфире ее программы. Когда телеканал не стал выполнять ультиматумы, по словам журналистки, представители "Слуги народа" не пришли на эфир.

По ее словам, такое поведение ОП несет угрозу свободе слова и независимой журналистике в целом, поэтому пропускать эти "сигналы" не стоит. Кроме того, в эфире она назвала Сергея Лещенко "мерзавцем" и "информационным киллером".

Вскоре ее коллега Павел Казарин рассказал, что "бывший журналист" Сергей Лещенко теперь является защищающим власть и правящую партию от медиа.

В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг заявление Барчук о давлении Банковой на нардепов и попытках влияния на редакционную политику телеканал.