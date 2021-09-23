Еще год – и воли не видать. Для "воров в законе" создадут отдельную тюрьму

Для "воров в законе" подготовят отдельные апартаменты / Коллаж "Сегодня"

Министерство юстиции Украины рассматривает еще один грузинский вариант борьбы с так называемыми "ворами в законе" – разместить криминальных авторитетов в одной тюрьме. И это может произойти уже в следующем году.

Об этом в программе "Право на Право" телеканала "Дом" сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

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Курорта не будет

"Они опасны как на свободе, так и в местах заключения становятся опасными субъектами. Это абсолютно ненормально, что они могут влиять на администрацию, запугивая, например, персонал или же администрацию учреждения, или влиять на других заключенных. Чтобы это устранить, нужно создать специальные условия, при которых они просто не смогут этого делать. И здесь, например, нужны технические средства, чтобы заглушить мобильную связь... Чтобы распространить этот опыт на все 109 учреждений, мы пока не имеем средств. Поэтому начинаем с такого опасного сегмента, как "вор в законе", – уточнила Елена Высоцкая.

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По словам замминистра, уже в следующем году в Украине могут быть созданы первые учреждения для "воров в законе". Планируется открыть два таких учреждения, где не только будут установлены все необходимые технические средства (видеосвязь, видеонаблюдение, видеорегистраторы для персонала), а также будет набран "психологически подготовленный" персонал.

"Для государства будет дороже содержать такие учреждения. Но это должны быть современные заведения", – подытожила Высоцкая.

Война с "ворами в законе"

Власти Украины пытаются вести борьбу с криминальными авторитетами.

В феврале в Украине вступили в силу две новые статьи Уголовного кодекса: распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе "вора в законе" (ч. 3 ст. 255-1) и участие в проведении "сходки" представителей организованных групп и лиц, осуществляющих преступное влияние (ч. 1 ст. 255-2).

Свои санкции проти "воров в законе" ввел Совет нацбезопасности и обороны Украины и сразу 34 таких особы покинула нашу страну.

В январе 2021 года за пределы Украины был выдворен 39-летний "вор в законе" Зюзя, которому запретили въезжать в страну в течение трех лет.

А в июле 2020 года выдворили "вора в законе" Каху Тбилисского (настоящее имя Кахабер Орагвелидзе), которого оперативники задержали в Черновицкой области.