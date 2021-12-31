Кулеба послал Западу четкий сигнал из-за угрозы РФ

Дмитрий Кулеба предупредил Запад насчет России. Коллаж "Сегодня"
Если Запад поддастся на ультиматум Москвы, выберет политику умиротворения и откажется угомонить агрессора, то Украина все равно сможет себя защитить.
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение (России), мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", – написал глава МИД Украины.
Переговоры Россия-США-НАТО
- 10 января должен состояться первый раунд переговоров между США и Россией относительно ультиматума Москвы о нерасширении НАТО. Кремль настаивает, чтобы в Альянс не принимали Украину и чтоб военно-политический блок вообще не расширялся. 12 января должно состояться заседание Совета Россия-НАТО, а 13-го – Россия-ОБСЕ.
- Накануне, вечером 30 декабря президенты США и России провели телефонный разговор. На этот раз переговоры Байдена и Путина продлились всего 50 минут, в отличии от двухчасового разговора 7 декабря. Американский президент пригрозил Путину проблемами в случае вторжения в Украину.
- После разговора Байдена с хозяином Кремля в Вашингтоне сообщили, что скоро ожидается телефонный разговор еще и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Отметим, что предновогодние переговоры президентов США и РФ 30 декабря вызвали еще больше вопросов, чем в прошлый раз. Читайте подробней, насколько далеко зашел Байден в обещаниях Путину про Украину.