Кулеба послал Западу четкий сигнал из-за угрозы РФ

Дмитрий Кулеба предупредил Запад насчет России. Коллаж "Сегодня"

Если Запад поддастся на ультиматум Москвы, выберет политику умиротворения и откажется угомонить агрессора, то Украина все равно сможет себя защитить.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение (России), мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", – написал глава МИД Украины.

Переговоры Россия-США-НАТО