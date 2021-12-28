Кулеба объяснил, как договориться с Путиным по Донбассу

Кулеба указал на хитрый ход с Путиным. Коллаж "Сегодня"

Украине самое главное посадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров, в частности, в "нормандском формате", поскольку из-за стола он привык вставать с уже достигнутыми договоренностями. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Киев постоянно работает над организацией саммита "Нормандской четверки", чтобы обсудить урегулирование на Донбассе.

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"Нам в принципе не важно, какое количество участников будет (подключится США или нет. – Ред.), нам главное, чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта, что когда он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение. И опыт Парижского саммита 2019 года об этом говорит", – сказал Кулеба.

Также министр подчеркнул, что и в Трехсторонней контактной группе Россия держит почти все в стоп-режиме, выжидая наиболее благоприятный для себя момент.

"Если говорить в целом об урегулировании, то в ТКГ большинство ключевых решений уже готовы к принятию. Там уже не о чем говорить, оно уже столько раз все обговорено и написано. Там нет нужды в переговорах, нужен только "зеленый свет" от Москвы, как и в случае с заявлением о преданности режиму прекращения огня. Но то, что происходит, это по большей части сложно назвать переговорами со стороны России и их марионеток. Более уместная характеристика – заговаривание процесса", – добавил глава МИД Украины.

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"Нормандская встреча" никак не состоится