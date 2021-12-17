Кулеба назвал лучший фактор для сдерживания агрессии РФ

Кулеба отметил - угроза агрессии никуда не делась. Коллаж "Сегодня"

Сильная Украина с мощной армией – это лучший фактор, чтобы отбить у России желания нападать на нашу страну. Хотя угроза вторжения все еще остается высокой.

Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он напомнил, что в течение года Кремль два раза обострял ситуацию вблизи границ Украины.

"Россия продолжает обострять ситуацию с безопасностью вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В этом году Москва уже прибегла к двум угрожающим и беспрецедентно масштабным эскалациям. Речь идет о масштабном стягивании войск к границам весной и новых угрозах вторжения в Украину в конце этой осени, которые продолжаются и сейчас в Украине", – сказал Кулеба.

По его словам, лучшим ответом на агрессивные планы Кремля является укрепление обороноспособности страны, а для этого Украина находится в постоянном контакте с союзниками. Так, например, Киев работает над тем, чтобы военная помощь США увеличилась до 1 млрд долл. ежегодно (в 2022 году ожидается 756 млн).

"Сильная Украина – лучший фактор сдерживания России от военной агрессии. Именно поэтому дипломаты упорно работают над усилением украинского войска, привлекая новое оружие, новые технологии, военное оборудование, средства и обучение", – сказал министр.

Угроза вторжения России