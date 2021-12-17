Кулеба назвал лучший фактор для сдерживания агрессии РФ

Кулеба отметил - угроза агрессии никуда не делась. Коллаж "Сегодня"
Сильная Украина с мощной армией – это лучший фактор, чтобы отбить у России желания нападать на нашу страну. Хотя угроза вторжения все еще остается высокой.
Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он напомнил, что в течение года Кремль два раза обострял ситуацию вблизи границ Украины.
"Россия продолжает обострять ситуацию с безопасностью вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В этом году Москва уже прибегла к двум угрожающим и беспрецедентно масштабным эскалациям. Речь идет о масштабном стягивании войск к границам весной и новых угрозах вторжения в Украину в конце этой осени, которые продолжаются и сейчас в Украине", – сказал Кулеба.
По его словам, лучшим ответом на агрессивные планы Кремля является укрепление обороноспособности страны, а для этого Украина находится в постоянном контакте с союзниками. Так, например, Киев работает над тем, чтобы военная помощь США увеличилась до 1 млрд долл. ежегодно (в 2022 году ожидается 756 млн).
"Сильная Украина – лучший фактор сдерживания России от военной агрессии. Именно поэтому дипломаты упорно работают над усилением украинского войска, привлекая новое оружие, новые технологии, военное оборудование, средства и обучение", – сказал министр.
Угроза вторжения России
- Кремль продолжает принимать гибридные меры для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине и регулярно бряцает оружием. В Министерстве обороны заявили, что оккупанты специально демонстративно перебрасывают солдат и технику вблизи наших границ.
- Как говорил министр обороны Алексей Резников, многие российские солдаты вернутся в гробах, если Москва отдаст приказ напасть на Украину. В то же время он считает, что Украина не является конечной целью Путина.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский оценил последствия большой войны с РФ. Он отметил, что украинская армия очень сильна, но российская намного больше.