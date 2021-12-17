Кто стоит за сменой главы фракции "Голос" – Железняк назвал "виновного"

Железняк готов отстаивать свое лидерство во фракции "Голос" / Коллаж "Сегодня"
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк не согласен с тем, что его уже во второй раз лишили поста главы парламентской фракции своей партии. Ярослав заявил, что за снятием "по беспределу" стоит глава Офиса президента Андрей Ермак, а он не собирается сдаваться без боя.
Об этом Железняк написал на своем трелеграм-канале.
К ответственности беспредельщиков!
"Бедный второй ручной вице-спикер Корниенко так тянул внеочередное заседание, что пришлось дважды объявлять перерыв….и потом без наличия каких-либо документов пошёл на нарушение законов и объявил о назначении ручных депутатов Ермака на должность главы и зама нашей фракции", – раскрыл все особенности голосования 17 декабря Железняк.
Нардеп считает, что за этим стоит желание Ермака отомстить фракции "Голос" за:
- не давали им по беспределу снять Разумкова;
- прямо говорили, кто виноват в сливе спецоперации "вагнеровцев";
- критиковали оффшоры президента;
- нелицеприятно отзывались о том, что на государственных вертолетах летать на дни рождения – плохая привычка.
Судьба Железняка
- Напомним, что Ярослава Железняка пытаются снять с поста главы фракции "Голоса" уже не первый раз. В октябре коллега по партии Ольга Стефанишина заявила, что Железняка уволили с должности председателя фракции. Но Ярослав заявил, что процедура не выдержана и продолжил считать себя главой фракции.
- В целом во фракции у Ярослава постоянно возникают конфликты с однопартийцами. 23 сентября он с трибуны парламента предложил "Слуге народа" 11 своих депутатов.
- У самой партии проблем тоже достаточно. 14 декабря коллегия судей Кассационного административного суда окончательно лишила партию "Голос" государственного финансирования.
- А в июне шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы. Сейчас он регистрирует свою политическую партию.