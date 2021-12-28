Кто хуже всего работал в Раде в 2021 году – топ-25 депутатов

Некоторые депутаты проигнорировали работу. Коллаж "Сегодня"

В 2021 году 24 народных депутата практически не голосовали на пленарных заседаниях Верховной Рады – пропустили 90%, а один вообще не отметился ни одним голосованием. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Всего в 2021 году было проведено 5681 голосований. Один народный депутат не проголосовал ни разу – это Тарас Козак из "Оппозиционной платформы – За жизнь". Оно и не удивительно – он не в Украине и находится в розыске.

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Далее антирейтинг выглядит так:

Олесь Довгий принял участие в 0,23% голосований;

Вадим Столар – 0,56%;

Федор Христенко – 0,99%;

Юрий Солод – 0,99%;

Вадим Рабинович – 1%;

Сергей Левочкин – 1%;

Сергей Ларин – 1%;

Игорь Абрамович – 1%;

Ренат Кузьмин – 1%,

Степан Ивахов – 1%;

Виктор Медведчук – 3% голосований;

Андрей Деркач – 3%;

Александр Фельдман – 3%;

Юрий Бойко – 3%;

Александр Дубинский – 4%;

Дмитрий Шенцев – 4%;

Александр Пузанов – 4%;

Юлия Левочкина – 5%;

Игорь Палица – 6%;

Антон Яценко – 8%;

Игорь Кисилев – 9%;

Виталий Борт – 9%;

Григорий Суркис – 10%;

Александр Герега – 10%.

Активнее всего в течение года голосовали депутаты "Слуги Народа" (83%) и "Европейской солидарности" (80%).

"Часть народных депутатов фактически саботировала голосование Верховной Рады в 2021 году, не голосуя ни "за", ни "против" или "воздержался". Такое поведение подрывает доверие к деятельности парламента и противоречит принципам работы депутата. В ВР IX созыва была введена система штрафов, налагаемых на депутата в случае неучастия в голосованиях. Однако на практике это мало изменило ситуацию и не решило главную проблему", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

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