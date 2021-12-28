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Кто хуже всего работал в Раде в 2021 году – топ-25 депутатов

Сергей Мартынец
28 декабря, 17:35
Один из нардепов вообще ни разу не проголосовал в этом году

Некоторые депутаты проигнорировали работу. Коллаж "Сегодня"

В 2021 году 24 народных депутата практически не голосовали на пленарных заседаниях Верховной Рады – пропустили 90%, а один вообще не отметился ни одним голосованием. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Всего в 2021 году было проведено 5681 голосований. Один народный депутат не проголосовал ни разу – это Тарас Козак из "Оппозиционной платформы – За жизнь". Оно и не удивительно – он не в Украине и находится в розыске.

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Далее антирейтинг выглядит так:

  • Олесь Довгий принял участие в 0,23% голосований;
  • Вадим Столар – 0,56%;
  • Федор Христенко – 0,99%;
  • Юрий Солод – 0,99%;
  • Вадим Рабинович – 1%;
  • Сергей Левочкин – 1%;
  • Сергей Ларин – 1%;
  • Игорь Абрамович – 1%;
  • Ренат Кузьмин – 1%,
  • Степан Ивахов – 1%;
  • Виктор Медведчук – 3% голосований;
  • Андрей Деркач – 3%;
  • Александр Фельдман – 3%;
  • Юрий Бойко – 3%;
  • Александр Дубинский – 4%;
  • Дмитрий Шенцев – 4%;
  • Александр Пузанов – 4%;
  • Юлия Левочкина – 5%;
  • Игорь Палица – 6%;
  • Антон Яценко – 8%;
  • Игорь Кисилев – 9%;
  • Виталий Борт – 9%;
  • Григорий Суркис – 10%;
  • Александр Герега – 10%.

Активнее всего в течение года голосовали депутаты "Слуги Народа" (83%) и "Европейской солидарности" (80%).

"Часть народных депутатов фактически саботировала голосование Верховной Рады в 2021 году, не голосуя ни "за", ни "против" или "воздержался". Такое поведение подрывает доверие к деятельности парламента и противоречит принципам работы депутата. В ВР IX созыва была введена система штрафов, налагаемых на депутата в случае неучастия в голосованиях. Однако на практике это мало изменило ситуацию и не решило главную проблему", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

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