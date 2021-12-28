Кто хуже всего работал в Раде в 2021 году – топ-25 депутатов

Некоторые депутаты проигнорировали работу. Коллаж "Сегодня"
В 2021 году 24 народных депутата практически не голосовали на пленарных заседаниях Верховной Рады – пропустили 90%, а один вообще не отметился ни одним голосованием. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
Всего в 2021 году было проведено 5681 голосований. Один народный депутат не проголосовал ни разу – это Тарас Козак из "Оппозиционной платформы – За жизнь". Оно и не удивительно – он не в Украине и находится в розыске.
Далее антирейтинг выглядит так:
- Олесь Довгий принял участие в 0,23% голосований;
- Вадим Столар – 0,56%;
- Федор Христенко – 0,99%;
- Юрий Солод – 0,99%;
- Вадим Рабинович – 1%;
- Сергей Левочкин – 1%;
- Сергей Ларин – 1%;
- Игорь Абрамович – 1%;
- Ренат Кузьмин – 1%,
- Степан Ивахов – 1%;
- Виктор Медведчук – 3% голосований;
- Андрей Деркач – 3%;
- Александр Фельдман – 3%;
- Юрий Бойко – 3%;
- Александр Дубинский – 4%;
- Дмитрий Шенцев – 4%;
- Александр Пузанов – 4%;
- Юлия Левочкина – 5%;
- Игорь Палица – 6%;
- Антон Яценко – 8%;
- Игорь Кисилев – 9%;
- Виталий Борт – 9%;
- Григорий Суркис – 10%;
- Александр Герега – 10%.
Активнее всего в течение года голосовали депутаты "Слуги Народа" (83%) и "Европейской солидарности" (80%).
"Часть народных депутатов фактически саботировала голосование Верховной Рады в 2021 году, не голосуя ни "за", ни "против" или "воздержался". Такое поведение подрывает доверие к деятельности парламента и противоречит принципам работы депутата. В ВР IX созыва была введена система штрафов, налагаемых на депутата в случае неучастия в голосованиях. Однако на практике это мало изменило ситуацию и не решило главную проблему", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.
Наказание для депутатов
- В Украине действует закон о наказании для депутатов-прогульщиков. Так, депутаты будут лишаться зарплаты, если пропустили более трети голосований на пленарных заседаниях в течение месяца.
- Нардепов-прогульщиков в 2020 году оштрафовали на 30 млн грн. Главных прогульщиков тогда было девять – они пропустили более 90% парламентских голосований.
- А за первый год работы парламента нынешнего созыва хуже всего с посещением было у ОПЗЖ и "Батьквщины".