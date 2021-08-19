Крым – это "авианосец" России: Зеленский объяснил важность "Крымской платформы"

Зеленский призывает Запад еще больше надавить на Россию. Коллаж "Сегодня"

"Крымская платформа" станет новой переговорной площадкой по Крыму на международном уровне, которая позволит оказывать большее давление на Россию, которая превратила украинский полуостров в "авианосец".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским журналистам из Крыма.

По его словам, эта платформа будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и вопросы безопасности, а также на международном уровне будут затронуты вопросы российской милитаризации.

"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности – природной, экологической, туристической, любой", – сказал Зеленский.

Президент считает, что Украине необходимо "ежедневно бить в колокола", а до "Крымского платформы" не было такой возможности. Он отметил, что на саммит прибудет около 40 иностранных делегаций, но подчеркнул, что это не разовая акция – платформа будет работать каждый день в офисе "Крымской платформы".

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Также глава государства считает, что в отношении России должны сохраняться санкции до полной деоккупации полуострова.

"В целом санкции должны бить по рукам тех людей, которые забирают что-то чужое ... Такие государства, как США, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально, решительно действовать против тех или иных чиновников РФ и временных чиновников в Крыму, в которых есть что-то за границей. Мы с ними прорабатываем, чтобы они внедряли такие санкции. Такая санкционные политика действенная", – добавил Зеленский.

Что такое "Крымская платформа"

Это новый международный консультационно-координационный формат, который создается по инициативе Зеленского и направлен на повышение эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма.

Платформа усилит международное давление на Кремль, поможет предотвратить нарушения прав человека и защитит жертв оккупационного режима, а также поможет достигнуть главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Цель "Крымской платформы" – собрать под своей эгидой все тематические мероприятия и инициативы по крымскому вопросу в рамках международных организаций, других международных правительственных и неправительственных форумов. Предполагается, что деятельность платформы будет осуществляться на всех уровнях: от глав государств, правительств и министров иностранных дел до парламентского и экспертного.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что Крым никогда не будет русским. Пусть оккупанты хоть историю перепишут и переназовут города крымские, но от крымских татар не избавятся.