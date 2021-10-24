Кремль признал, что не может помешать сближению Украины и НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков / Фото: AFP
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО, но должна минимизировать последствия этого процесса для себя.
Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", – сказал Песков.
Кроме того, он назвал позицию НАТО агрессивной. По его словам, Альянс якобы был создан против РФ.
"Агрессивная позиция НАТО — она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока", — добавил Песков.
Россия боится вступления Украины в НАТО
- 30 июня президент России Владимир Путин провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Хозяин Кремля рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО. По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк дал понять Москве, что никакие ракеты не будут угрожать России с украинской территории, а высказывания Путина не более чем пропагандистский ход, рассчитанный на россиян.