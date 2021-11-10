"Мы пересмотрим языковой закон" – Максим Бужанский о штрафах, украинизации и судьбе русскоговорящих

Нардеп Максим Бужанский рассказал о своем видении язікового закона / Фото: пресслужба "Слуги народа"

Представитель фракции "Слуга народа" в парламенте Максим Бужанский отреагировал на интервью Уполномоченного по вопросам государственного языка Тараса Креминя сайту "Сегодня", в котором он он заявил, что у него нет оппонентов, а есть враги Украины. Политика возмутили такие высказывание языкового омбудсмена настолько, что он пригрозил инициировать отставку Креминя.

Почему Бужанский настаивает пересмотреть функции омбудсмена и какую предлагает альтернативу штрафам на нарушение языкового закона – от этом политик рассказал в интервью сайту "Сегодня".

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В этой стране врагов нет

— Вы раскритиковали слова Креминя о "врагах Украины" и назвали это политической травлей. Почему? Действительно ли вы наблюдаете травлю из-за языкового закона?

— По задумке авторов его должности, действия Креминя должны быть направлены на поддержку и развитие украинского языка, на то, чтобы язык становился привлекательным, популярным, чтобы расширить сферы его применения. Вместо этого Креминь пытается выполнять функции не языкового омбудсмена, а языкового жандарма. И пытается каким-то образом находить врагов. Мы пришли к власти для того, чтобы в этой стране никаких врагов не было. У нас все свои. Украинцы, говорящие на разных языках, с разными политическими симпатиями, – это все наши граждане. Он развешивает ярлыки, он разжигает в обществе ненависть и повышает градус противостояния. То есть, это абсолютное несоответствие тому, чем он должен заниматься.

Массовых случаев травли я не вижу, и это очень хорошо. Но, к сожалению, есть достаточно большое количество отдельных инцидентов, которые становятся тенденцией. То есть, что-то сказал по поводу языка менеджер какой-то торговой сети – массово травят сеть, требуют уволить. У нас с июля следующего года вступят в силу языковые штрафы. И это породит волну, что будут бегать с камерами и каждому продавцу подставлять ее к лицу. Понятно, что условный владелец кафе просто уволит официантов, ему не нужны проблемы.

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— Вы против языковых штрафов. Расскажите нам свое видение, как должен выглядеть языковой закон и должен ли он быть вообще. Почему?

— Никаких ограничений быть не должно. Не считая государственной службы. Лица, идущие на госслужбу, должны владеть украинским языком, это нормально. Во все остальных сферах, в том числе и частных, рынок диктует. Так вот для того, чтобы рынок диктовал это, в том числе и для украинского языка, нужно предоставлять налоговые льготы: для контента, который производится на украинском языке, для украиноязычных изданий, для предпринимателей, которые ведут бизнес на украинском языке. Но льготы для них, а не штрафы для остальных. Пряник нужно давать, а не кнут.

— Как оцените работу языкового омбудсмена? Вы сказали, что видите его функции иначе. Чем он должен заниматься?

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— Он должен заниматься поиском предложений по поводу того, чем конкретно помочь украинскому языку. Он должен обратить внимание на крайне низкий уровень преподавания украинского языка в некоторых школах, например, на Закарпатье. Там действительно есть проблема с учителями украинского языка. Дети плохо учат не потому, что не хотят, а потому что недостаточная подготовка учителей. То есть, они физически не получают тот объем знаний, который им необходим по программе. На вот эти моменты нужно обратить внимание.

А еще – на качество контента, который выходит, на законодательную базу, где бы мы могли финансово поддержать государственный язык. Вот это было бы намного правильней и вовлекло бы в широкую дискуссию все слои населения, и каждый бы внес свои предложения. И мы бы рассуждали о том, как помочь языку, а не о том, как наказать тех, кто говорит на русском – это разные вещи.

Украинский должен изучать каждый

— Что делать с языковыми анклавами, где большинство никогда в истории не разговаривало на украинском? Они же должны как-то коммуницировать с остальной страной. Как решить эту проблему?

— У нас эта проблема не нуждается в решении, потому что в нашей стране обязательное изучение украинского языка в школах. То есть, ты можешь дома разговаривать на каком угодно языке, но в школе ты должен учить украинский и сдавать по нему экзамен. И речь идет о том, насколько качественно он преподается. Если есть недостаток, можно добавить два часа в неделю украинского языка и литературы. Может, нам нужно специальную государственную программу поддержки внеклассного изучения украинского языка в ряде регионов для тех, кто хочет.

— По закону, чиновник обязан публично общаться на украинском языке. Но это не всегда происходит. Это у нас законы плохие или чиновники?

— Это не так. Из закона о языке Порошенко вычеркнул норму, которая обязывает народного депутата использовать государственный язык в своей работе. По закону о регламенте, выступления с трибуны ведутся исключительно на государственном языке. И абсолютно все без исключения народные депутаты, выступающие с трибуны, делают это на украинском.

Я всегда с удивлением смотрю на тех, кто разговаривает на каком-то языке из принципа. Я с уважением отношусь к людям, которые разговаривают на любом родном языке, это нормально. Но когда человек стремится что-то делать в такой области, он не других чем-то впечатляет, а себя в чем-то ограничивает. Кроме того, мне кажется, местные власти сами разберутся, на каком языке им обсуждать хозяйственные темы. И это их внутренний территориальный вопрос. Если во Львове, условно говоря, абсолютное большинство депутатов местных советов общается на своем родном украинском, то это абсолютно нормально. Если в Николаеве или Запорожье, или Днепре есть абсолютное большинство, для них родной язык русский, то, я думаю, что хуже не будет. Только лишь бы они были эффективными в выполнении тех вещей, которых от них ждут жители их городов. Вот это важно.

Власть должна пересмотреть, чем она занимается

— Какие ваши ближайшие планы как народного депутата по языковому вопросу? Будете ли как-то пытаться изменить законодательство или внести новый проект закона?

— Я намерен еще раз вернуться к вопросу отмены языковых штрафов. Второе – я ожидаю внесения в парламент закона о национальных сообществах, они же нацменьшинства. Я посмотрю, как там выписан языковой вопрос и у меня есть основания опасаться, что там будут ущемлены права русскоязычных. Если это так, я буду правками его исправлять. Третье. Я ожидаю, что мы пересмотрим языковой закон в части обязательного перехода на государственный язык школ нацменьшинств. Будем над этим работать.

И мне хотелось бы все-таки изменить наши положения о языковом омбудсмене. Дело в том, что так получилось, что его назначает Кабинет министров, но его невозможно уволить. В данном случае абсолютно неважно, о каком именно омбудсмене идет речь: или о нынешнем, или о следующем. Это не правильно. Есть одна идея? и я намерен ее ближайшее время внести в парламент. Речь о том, чтобы поменять статус языкового омбудсмена и сделать его государственным служащим. А его институт сделать центральным органом власти. Точно таким же, как, например, у образовательного омбудсмена.

— Ваша позиция по языкам в Украине – это большинство или меньшинство в Раде на сегодняшний день? Как вы думаете?

— Я не вижу большинства, к сожалению. Есть достаточно небольшая часть коллег, которая меня в этом вопросе поддерживает. Примерно около 50 депутатов от "Слуги народа". Есть часть коллег, не меньше уж точно, которые категорически против. Есть часть коллег, которых это не интересует.

Но я думаю, что рейтинги "Слуги народа", рейтинги власти, рейтинг президента в том числе обязывает еще раз пересмотреть то, чем мы занимается. Нужно еще раз проанализировать наши действие: что мы делаем, что не делаем, а что необходимо сделать. Чтобы еще раз пересмотреть запросы общества и свою позицию. Может, они докажут, что я не прав. Естественно, я в это не верю ни на одну секунду, но теоретически такое может быть. А может, они по-другому посмотрят на мои предложения. Но я подчеркну, что ни одно из них украинский язык никоим образом не ущемляет.

Три фактора, угрожающие украинскому языку

— Угрожает ли украинскому языку сегодня что-либо или кто-либо?

— Угрожает и очень сильно сразу несколько факторов. Прежде всего, это отсутствие денег. Язык недофинансирован. Причем ему нужно намного больше денег. Тут можно считать как угодно: как напрямую, так и через налоговые льготы. Это первое. Второе – украинскому языку угрожает заимствование из других языков: полонизмы, русизмы, англицизмы; то есть, вы видите, что туда привносят массу слов, которые, скажем так, меняют его лицо. Это не позитивный процесс, и тут нужно бороться за чистоту языка. И, третье, украинскому языку угрожают политические игры. Дело в том, что деятельность Креминя направлена на то, что у людей невольно возникает отторжение от украинизации, а это не правильно.