Коронавирус "захватил" Раду: Стефанчук назвал число больных

Стефанчук назвал число больных коронавирусом в Раде. Фото: коллаж "Сегодня"
В Верховной Раде два народных депутата и восемь членов аппарата парламента болеют COVID-19.
Об этом рассказал председатель парламента Руслан Стефанчук во время брифинга.
"По информации, которую я получил сегодня утром, (больны COVID-19 – ред.) два народных депутата и восемь членов аппарата", – сказал спикер.
При этом, Стефанчук не назвал фамилий заболевших, отметив, что это конфиденциальная информация.
Также сегодня на заседании Согласительного совета депутатских фракций и групп Стефанчук обратился к народным депутатам с призывом о необходимости соблюдения санитарных норм.
"Вы знаете те неутешительные цифры, касающиеся коронавирусной инфекции, и я очень прошу не просто соблюдать элементарных вещей, которые предусмотрены, – мы, парламентарии, должны соблюдать и дистанцию, и ношение масок, и санитарную обработку рук", – сказал спикер и призвал нардепов решить этот вопрос "на уровне Верховной Рады".
Ситуация с COVID-19 в Украине
- В Украине за последние сутки обнаружили 12 983 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 2 623 882 человек.
- За минувшие сутки от COVID-19 умерло 277 жителей Украины (всего – 60 414).
- Вылечить удалось 2 322 456 инфицированных (5874 – за последние сутки).
Также напомним, в Раде готовят жесткие ограничения для депутатов на карантине.