Коронавирус "захватил" Раду: Стефанчук назвал число больных

Стефанчук назвал число больных коронавирусом в Раде. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде два народных депутата и восемь членов аппарата парламента болеют COVID-19.

Об этом рассказал председатель парламента Руслан Стефанчук во время брифинга.

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"По информации, которую я получил сегодня утром, (больны COVID-19 – ред.) два народных депутата и восемь членов аппарата", – сказал спикер.

При этом, Стефанчук не назвал фамилий заболевших, отметив, что это конфиденциальная информация.

Также сегодня на заседании Согласительного совета депутатских фракций и групп Стефанчук обратился к народным депутатам с призывом о необходимости соблюдения санитарных норм.

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"Вы знаете те неутешительные цифры, касающиеся коронавирусной инфекции, и я очень прошу не просто соблюдать элементарных вещей, которые предусмотрены, – мы, парламентарии, должны соблюдать и дистанцию, и ношение масок, и санитарную обработку рук", – сказал спикер и призвал нардепов решить этот вопрос "на уровне Верховной Рады".

Ситуация с COVID-19 в Украине

В Украине за последние сутки обнаружили 12 983 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 2 623 882 человек.

обнаружили 12 983 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 2 623 882 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 277 жителей Украины (всего – 60 414).

Вылечить удалось 2 322 456 инфицированных (5874 – за последние сутки).

Также напомним, в Раде готовят жесткие ограничения для депутатов на карантине.