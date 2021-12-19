Компромисс НАТО по Украине: Столтенберг напомнил Кремлю про два важных документа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.

Об этом Столтенберг сказал в интервью Le Journal du Dimanche.

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"Мы никогда не пойдем на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим альянсом, но и Россией, подписавшей такие документы, как хельсинкский Заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года", – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН. По его словам, у нашего государстваесть право просить помощи для достижения этой цели и он не понимает, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте.

Генсек НАТО уточнил, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену".

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"Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц", – добавил Столтенберг.

Украина в НАТО