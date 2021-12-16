Когда Украина вступит в НАТО? Кулеба сказал, что ответили в Альянсе

Кулеба рассказал о переговорах Зеленского со Столтенбергом. Коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Владимиром Зеленский отказался назвать год, когда Украину примут в Альянс. Об этом рассказал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская делегация во главе с президентом осталась довольна переговорами в Брюсселе, но ответ на главный вопрос так и не получила.

"Единственный недостаток: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет происходить между Украиной и НАТО. Это ключевое. Это ответ на все российские упреки и абсурдные требования", – сказал Кулеба.

Зеленский в штаб-квартире НАТО