Когда Украина вступит в НАТО? Кулеба сказал, что ответили в Альянсе

Кулеба рассказал о переговорах Зеленского со Столтенбергом. Коллаж "Сегодня"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Владимиром Зеленский отказался назвать год, когда Украину примут в Альянс. Об этом рассказал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, украинская делегация во главе с президентом осталась довольна переговорами в Брюсселе, но ответ на главный вопрос так и не получила.
"Единственный недостаток: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет происходить между Украиной и НАТО. Это ключевое. Это ответ на все российские упреки и абсурдные требования", – сказал Кулеба.
Зеленский в штаб-квартире НАТО
- Сегодня в Брюсселе президент Украины встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили и перспективы членства нашей страны в Альянсе, и войска РФ вблизи украинских границ. Зеленский обратился к НАТО из-за угроз России.
- Также Зеленский оценил последствия большой войны с РФ. Он отметил, что хоть Украина и не в Альянсе, но именно она сейчас является форпостом между западным миром и Россией.
- В свою очередь Столтенберг сделал жесткое заявление в отношении России. Он отметил, что именно РФ является агрессором и страной, которая украла чужие территории.