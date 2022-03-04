Когда придет время для дипломатии, это должны быть переговоры между свободным миром и диктатором Путиным – Арсений Яценюк

Экс-премьер Арсений Яценюк / Фото: Народный фронт

"Так называемые переговоры в Беларуси – это для алиби, это дымовая завеса. Когда придет время для реальной дипломатии, это должны быть переговоры между свободным миром и диктатором Путиным", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума безопасности Арсений Яценюк во время онлайн-встречи Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, США).

Арсений Яценюк подчеркнул, что у Путина были огромные возможности для дипломатии:

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"Была встреча с президентом США Байденом и ряд разговоров с ним, встречи с несколькими лидерами ЕС в Москве. Все пытались найти дипломатическое решение. И Путин говорил, что не нападет на Украину".

"У нас был дипломатический путь, и свободный мир пытался им идти. Но Путин лгал", – подчеркнул он.

"В настоящее время, думаю, никакой реальной дипломатии нет. Путин лжет. Эти так называемые переговоры в Беларуси – это для алиби, это дымовая завеса", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что считает, что Путин заинтересован в этом, чтобы выиграть время: "Он не может организовать логистику для своей армии. Они ведь готовились только к 96 часам".

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