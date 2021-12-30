Новые санкции, военные решения и анонс первых олигархов – чем закончилось СНБО 30 декабря

Всего рассмотрели 21 вопрос/Коллаж "Сегодня"

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 30 декабря рассмотрел вопросы состояния Вооруженных сил Украины, ситуацию с коронавирусом и энергообеспечением, а также реализацию президентской программы "Зеленая страна".

О ключевых моментах заседания рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

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Ключевые моменты

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о ситуации на восточных границах Украины. Также свой доклад сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

"У нас впервые за 30 лет принят план обороны нашей страны. Если раньше этим вопросом занимались только военные, то на сегодняшний день этот план более развернут. В этом вопросе участвуют с учетом введения с 1 января закона "О национальном сопротивлении" гораздо большее количество учреждений и организаций", – рассказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль затронул тему новых санкций.

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"Следующий вопрос Денис Шмыгаль (докладывал. – Ред.) о применении персональных ограничений, санкций в отношении тех людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют, на наш взгляд, неправомерное судопроизводство. К компаниям, участвовавшим в строительстве Керченского моста", – рассказал Данилов.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов докладывал о внесении изменений в санкционные списки. "Речь о четырех людях. Женщины поменяли фамилии. С учетом... Замуж или как правильно? Произошло изменение фамилий", – резюмировал Данилов.

"У меня был доклад о 36 заседаниях, которые были в этом году. Это самое большое количество заседаний за время независимости нашего государства в отношении СНБО. Было рассмотрено 150 вопросов и, соответственно, 90 указов президента страна увидела. О наших родных контрабандистах – санкции работают. На сегодняшний день можем сказать, что количество денег, дополнительно поступившее в бюджет, – это 71 млрд гривен. Мы, конечно, хотели бы, чтобы это было больше. Но это только начало. Мы останавливаться не собираемся. У президента было много вопросов о вакцинации. По нашим прогнозам, в феврале 2022 года мы можем иметь "Омикрон" у себя в достаточно больших количествах", – заявил Данилов.

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