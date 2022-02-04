Будет ли Путин бомбить Киев: в Минобороны оценили ситуацию

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что бомбардировки Киева и других украинских городов в случае вторжения РФ маловероятны.
Об этом сообщает РБК Украина.
По словам Маляр, ни один город Украины не застрахован от обстрелов и бомбардировок, но захват территории другой страны с уничтожением инфраструктуры не имеет смысла.
"Сегодня дешевле и проще захватывать территорию и влиять на политику других стран гибридными методами", – сказала она.
Представитель Минобороны добавила, что "никто не пойдет на то, чтобы апокалиптическим способом уничтожить европейскую столицу".
Киев могут накрыть 300 ракет
Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010), рассказал, что сейчас Российская Федерация держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ. Они поставлены и выдвинуты так, чтобы иметь возможность накрыть Киев.
По словам генерала, бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами – на столицу и другие важные объекты.
Угроза вторжения РФ
- Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.
- В Госдепартаменте США заметили подозрительные передвижения российских войск в сторону Беларуси, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений.