России это не понравится: кандидат в канцлеры ФРГ жестко раскритиковала "Северный поток 2"

Новым канцлером ФРГ может стать главный критик «Северного потока — 2» Анналена Бербок. Фото: Imago/ТАСС

Накануне выборов в Германии лидер "Союза-90"/"Зеленые" Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, в случае участия в новом Кабмине намерена не допустить поставок газа по трубопроводу "Северный поток — 2", несмотря на то, что его строительство уже завершено.



Об этом сообщает tagesspiegel.

По ее словам, нельзя доверять заверениям Москвы в сохранении транзита газа через Украину после запуска проекта.

"Я бы их (разрешения на запуск "Северного потока-2", – ред.) не выдала", – отметила Бербок.

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Когда могут запустить "Северный поток – 2"

Российский газопровод "Северный поток – 2", который полностью завершили 10 сентября, может получить разрешение на запуск в начале 2022 года.

Как заявляли ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA), решение о сертификации "Северного потока – 2" будет принято до 8 января 2022 года.

Еще до завершения строительства "Северного потока – 2" в РФ заявляли, что газопровод начнет работу уже в этом году, однако сроки все время переносились.

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Ранее мы сообщали, что ЕС придает большое значение энергетической безопасности Украины. Брюссель готов провести консультации с Киевом о "Северном потоке – 2".

Также напомним, в Германии предложили продать "Северный поток – 2".