Канал "Дождь" скрыл жесткое высказывание Яценюка про Путина

Российский телеканал "Дождь" удалил из своего эфира слова лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка о том, что президент РФ Владимир Путин начал в последнее время проповедовать идеологию нового русского фашизма.

Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо.

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По ее словам, в эфир не попала фраза Арсения Яценюка: "Российское руководство возглавило новый российский национал-фашизм".

"Российский телеканал "Дождь", который в России имеет статус иностранного агента, изъял эти цитаты из интервью, которое вышло в эфир сегодня на сайте канала. Считаем, что фрагмент о фашистской сущности деятельности российского руководства принципиально важен, особенно, на фоне планов Путина по агрессии против Украины и нарастанию эскалации, когда Украине грозит стотысячная российская армия на ее границах. Цензурирование именно этих фраз о Путине вызывает очевидное неприятие и вопрос об объективности (смелости?) редакции канала", - заявила Лаппо.