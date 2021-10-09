"Какого парня угробили. Горите в аду": В Сети не верят в отравление Полякова алкоголем и метадоном

Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси. Коллаж "Сегодня"

В социальной сети интернет под постом народного депутата Галины Янченко (фракция "Слуга народа") разгорелся настоящий спор. В Сети не верят в отравление умершего 8 октября народного депутата Антона Полякова алкоголем и метадоном.

Что пишут в Сети

"Если вас, девушка, интересует мнение нарколога – слушайте, если нет, пусть другие прочтут. Во-первых, 1,0 промилле алкоголя в крови – это легкая степень опьянения (где-то я читала, что якобы в крови Антона обнаружили 1,0 промилле). Во-вторых, метадон в сочетании с алкоголем ну, и без алкоголя (передозировка), вызывает остановку дыхания, а не острый коронарный синдром, как в заключении патологоанатомов", "Никто и не сомневаетя в том, что это отравление и при этом не самоотравление. Вообще существует тайна следствия", "Какого парня угробили! Ужас! такой трудяга был", "Не верится, он что наркоман? Склоняюсь к мысли, что следы на шее и сердечная недостаточность, похожи на применение "Ба́трахотокси́на" либо его аналогов из арсенала спецслужб", – пишут пользователи интернета.

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Что известно об Антоне Полякове?

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.

Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина – неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020 году стал членом партии "За майбутнє".

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