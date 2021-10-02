"Пришли не все". У Арахамии не получилось собрать депутатов на пробежку в Трускавце

На пробежку вышли два народных депутата Давид Арахамия и Галина Янченко / Коллаж "Сегодня"
Перед вторым рабочим днем "Большой фракции" политической партии "Слуга народа" в Трускавце лидер провластной фракции Давид Арахамия совершил обещанную накануне пробежку с журналистами. По возвращению в отель политик пожаловался, что пробежали всего два километра и участвовали в "забеге" всего четыре человека.
Об этом сообщает телеканал "Дом".
Бегут не все
"Бегали два километра всего, чтобы не обгореть перед большой программой, накопить сил . В очередной раз расстроились, что из 20 или 30 гарантированно желавших, пришли всего четверо. Как всегда коэффициент конверсии стабильный", – сказал Арахамия.
Компанию ему составила депутат Галина Янченко.
Также Арахамия отметил, что в планах на второй рабочий день "Большой фракции" ничего не изменилось.
Латаются ямы и просыпаются источники: как местная пресса встретила "Слуг народа" в Трускавце
Как прошел первый день
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада может обработать за год порядка 350 законопроектов и законодательных инициатив. Следующие 2-3 года правительство будет двигать реформы фактически в "боевом режиме".
- К отелю Rixos Prykarpattya в Трускавце, где проходит съезд депутатов фракции "Слуга народа", прибыли десятки иномарок премиум класса.
- Народный депутат Николай Тищенко заявил, что партия "Слуга народа" решила сменить спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, потому что он играет в "Троянского коня".
- Вечером депутаты "Слуги народа" поужинали вместе с журналистами.