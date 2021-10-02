"Пришли не все". У Арахамии не получилось собрать депутатов на пробежку в Трускавце

На пробежку вышли два народных депутата Давид Арахамия и Галина Янченко / Коллаж "Сегодня"

Перед вторым рабочим днем "Большой фракции" политической партии "Слуга народа" в Трускавце лидер провластной фракции Давид Арахамия совершил обещанную накануне пробежку с журналистами. По возвращению в отель политик пожаловался, что пробежали всего два километра и участвовали в "забеге" всего четыре человека.

Об этом сообщает телеканал "Дом".

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Бегут не все

"Бегали два километра всего, чтобы не обгореть перед большой программой, накопить сил . В очередной раз расстроились, что из 20 или 30 гарантированно желавших, пришли всего четверо. Как всегда коэффициент конверсии стабильный", – сказал Арахамия.

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Компанию ему составила депутат Галина Янченко.

Также Арахамия отметил, что в планах на второй рабочий день "Большой фракции" ничего не изменилось.

Как прошел первый день